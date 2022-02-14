قيادة عمليات البصرة : إنتشار السيطرات والدوريات المفاجئة للحد من المخالفات المرورية

2022/02/14 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة ان مديرية مرور المحافظة باشرت بنصب السيطرات والدوريات الآلية والمفاجئة في مركز المحافظة وتوابعها.وذكر قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان : تلبية لمناشدة المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المطالبة بتخفيف الزخم المروري خلال فترة الدوام الرسمي وتسهيل الحركة اليومية داخل المحافظة باشرت القوات الأمنية متمثلة بمفارز المرور على إيجاد الحلول المناسبة وفق رؤية موضوعية تتناسب مع البنى التحتية للطرق والشوارع والجسور الرئيسية داخل المدينة مضيفا تهدف عمليات نصب السيطرات للحد من المخالفات المرورية وحجز الدراجات والعجلات التي لاتحمل لوحات مرورية.وبين قائد العمليات أن هذا العمل يقع ضمن العمليات التي تقوم بها القيادة في ملاحقة الذين تسببوا بأزعاج المواطنين من خلال استخدام السرعة المفرطة ومثيري المخالفات المرورية ./ انتهى

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