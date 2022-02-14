الاعرجي : دعم الاستثمار في العراق سيؤدي إلى نقلة نوعية في جميع المجالات

2022/02/14 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أن دعم الاستثمار في العراق سيؤدي إلى نقلة نوعية في جميع المجالات.وذكر بيان للمستشارية ان الأعرجي، اجرى اليوم الأحد، زيارة إلى الجامعة الأمريكية في بغداد، التقى خلالها برئيس الجامعة وطلبتها والقائمين عليها ، واطلع على البنى التحتية لمفاصل الجامعة، كما استمع إلى شرح مفصّل عن أعداد الكليات التي تضمها الجامعة، وكذلك المناهج الدراسية المتبعة وأعداد الطلبة الدارسين فيها.كما تجوّل الأعرجي، في أروقة الجامعة واطلع على أبنيتها وما تحتويه من تفاصيل عمرانية توفر للدارسين الأجواء المثالية، مؤكدا أن هنالك مستقبلا زاهرا ينتظر الجامعة، لما تمثله من صرح علمي مهم.وأشار الأعرجي، إلى أن دعم الاستثمار في العراق سيؤدي إلى نقلة نوعية في جميع المجالات، مبينا أن المستثمر العراقي قادر على النهوض ببلده بمساعدة الدولة، مشددا على أهمية تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، بما يرفع قدرة البلد على النهوض والبناء بأيدي واستثمارات عراقية./انتهى9

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