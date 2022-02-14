واشنطن تغلق سفارتها في العاصمة الأوكرانية لحين ’إيقاف التصعيد’

2022/02/14 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها لدى أوكرانيا مؤقتا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف غربي البلاد.

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وأوضح بلينكن في بيان (14 شباط 2022)، أن "الولايات المتحدة ستنقل سفارتها نظرا للحشود الكبيرة للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا".

وأضاف أن "السفارة ستبقى على اتصال مع الحكومة الأوكرانية، وستواصل تنسيق الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد".

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