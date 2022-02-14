2022/02/14 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش بعد صدور تقرير (أمنستي) الذي يتهم إسرائيل ببناء نظام ابارتهايدإسرائيل وتقارير منظمات حقوق الإنسان: من الاستخفاف إلى ما يشبه الذعرالتقرير الأوضح والأشملتصاعدت المخاوف الإسرائيلية من تقارير منظمات حقوق الإنسان، وخاصة بعد التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (امنستي) مطلع شهر شباط الجاري، والذي أعلن من قلب القدس الشرقية المحتلة، متهما إسرائيل صراحة بانها اقامت نظاما يقوم على سي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تقرير الأمنستي..والأبارتهايد ( 2 من 3) - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تقرير الأمنستي..والأبارتهايد ( 2 من 3) - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).