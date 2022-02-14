قبل موقعة الثلاثاء.. أنشيلوتي يرفع راية تحدي ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

2022/02/14 | 23:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبر كارلو أنشيلوتي، المُدير الفني لفريق ريال مدريد، عن ثقته في قدرات فريقه في المُواجهة المُرتقبة ضد باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.ويستضيف ملعب حديقة الأمراء بباريس لقاء الذهاب بين الفريقين مساء الثلاثاء، على أن يلتقي الفريقان من جديد يوم 9 اذار على أرض ملعب سانتياجو برنابيو.[…]

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أنشيلوتي يرفع راية تحدي ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان أولاً على ايرث نيوز.

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