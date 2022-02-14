فيديو.. حفاوة إسرائيلية بالغة بمشهد

2022/02/15 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهتمت الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية بمشهد التقطته كاميرات الفيديو لقيام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالتوجه خصيصا ناحية وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، التي كانت جالسة على كرسي متحرك من أجل تحيتها

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