آبل تنقذ هواتف آيفون وحواسبها المحمولة بتحديثات جديدة

2022/02/15 | 00:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيود/ أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديثات جديدة لبرامج تشغيل هواتفها وأجهزتها المحمولة، لإنقاذ تلك الأجهزة من بعض المشكلات.وأشارت آبل إلى أنها أطلقت تحديث iOS 15.3.1 الجديد لهواتف آيفون، وكذلك تحديث iPadOS 15.3.1 لحواسب آيباد اللوحية، إضافة إلى تحديث macOS Monterey 12.2.1 للحواسب الشخصية، وتحديثا آخر لأنظمة ساعاتها الذكية.وتبعا للشركة فإن […]

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