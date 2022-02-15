2022/02/15 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه "صانع الملوك" في الحزب الجمهوري، وذلك ردا على اعتبار بعض أركان الحزب أن نفوذه الحزبي آخذ في الضمور.

وشدد ترامب على أن قوة تأييده في السباقات "أقوى بكثير اليوم مما كانت عليه قبل" الانتخابات الرئاسية 2020، مشيرا إلى "سجل شبه كامل لمرشحيه المفضلين الذين فازوا في الانتخابات التمهيدية الجمهورية".

وقال ترامب: "التأييد الذي حصلت عليه في إحصاء النصر لا تشوبه شائبة، وهذا ما يعتبره منظمو استطلاعات الرأي الحقيقيون أقوى تأييد في التاريخ السياسي للولايات المتحدة"، مضيفا: "هناك الكثير من السياسيين الحاليين الذين لم يكونوا في السلطة الآن لولا موافقتنا مثل الغراب القديم (اللقب الذي يطلقه على زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" في أواخر يناير أن 56% من الجمهوريين يصفون أنفسهم بأنهم أكثر دعما للحزب الجمهوري من ترامب، بينما قال 36% إنهم يرون أنفسهم مؤيدين لترامب أكثر من الحزب نفسه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يؤكد أنه "صانع الملوك") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يؤكد أنه "صانع الملوك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).