الشرطة الاتحادية توضح حول العمل بنظام الإجازات

2022/02/15 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، توضيحا بخصوص العمل بنظام الاجازات البديل.

وذكر بيان للقيادة، تلقته (بغداد اليوم): "تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده ( رفض قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق "صالح العامري" العمل بنظام الإجازات البديل بحجة الموجود لايساعد )".

وأضاف البيان: "إذ تنفي قيادة قوات الشرطة الاتحادية هذا الخبر جملة وتفصيلا مؤكدة أن الغرض من نشر هكذا أخبار كاذبة هو لأهداف مغرضة تحاول زعزعة أواصر العلاقة الراسخة والمتينة بين القائد وابناءه المنتسبين".

ودعا، مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي إلى "توخي الحذر والدقة في تداول هكذا معلومات واستقاء الاخبار من الموقع الرسمي لقيادة قوات الشرطة الاتحادية حصرا ".

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