ليستر ستي يسقط في فخ التعادل مع وست هام بالدوري الانكليزي

2022/02/15 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ فشل ليستر سيتي في العودة لدرب الانتصارات في البريميرليج بعد أن سقط في فخ التعادل القاتل وسط جماهيره على ملعب (كينج باور ستاديوم) بهدفين لمثلهما أمام وست هام يونايتد اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وانتهى الشوط الأول بهدف في كل شبكة، حيث تقدم الضيف اللندني في النتيجة منذ الدقائق العشر الأولى بفضل جارود بوين ، ثم أدرك نجم وسط ليستر يوري تيليمانس التعادل مع آخر دقائق الشوط من ركلة جزاء.وبدأ ليستر الشوط الثاني بقوة ليتمكن من التقدم هذه المرة في النتيجة في الدقيقة 57 بتوقيع الجناح البرتغالي ريكاردو بيريرا.وعندما كانت المباراة في طريقها لصالح أصحاب الأرض، اقتنص كريج داوسون نقطة ثمينة للفريق اللندني بهدف التعادل القاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.وأصبح رصيد ليستر 27 نقطة في المركز الحادي عشر، مع 3 مباريات مؤجلة له، علما بأنها المباراة الرابعة تواليا التي لا يحقق فيها الفوز، أما وست هام فظل في المركز الرابع بـ41 نقطة./انتهى9

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