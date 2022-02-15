بعد تاسع أيام المنافسات.. النرويج تتصدر جدول ميداليات أولمبياد

2022/02/15 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انتزعت النرويج اليوم الأحد صدارة جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، التي تستضيفها الصين من الـ4 ولغاية الـ20 من شباط الجاري.وأضافت النرويج إلى رصيدها اليوم 4 ميداليات متنوعة، بواقع: ذهبية وفضيتين وبرونزية، لتنتزع الصدارة من ألمانيا التي فشل رياضيوها في نيل أية ميدالية لتتراجع إلى مركز الوصافة.ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم التاسع من أولمبياد بكين:1- النرويج (9 ذهبية و5 فضية و7 برونزية)2- ألمانيا (8 ذهبية و5 فضية وبرونزية)3- الولايات المتحدة (6 ذهبية و5 فضية وبرونزية)4- هولندا (6 ذهبية و4 فضية وبرونزيتان)5- السويد (5 ذهبية و3 فضية و3 برونزية)6- النمسا (4 ذهبية و6 فضية و4 برونزية)7- روسيا (4 ذهبية، 5 فضية و8 برونزية)./انتهى9

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