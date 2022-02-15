البنتاغون يعتقد أن بوتين لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بغزو أوكرانيا

2022/02/15 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الاثنين، إن روسيا عززت استعداداتها، وأضافت خلال الساعة الأربع والعشرين الأخيرة

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