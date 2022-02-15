دولة القانون يفصح عن مبادرة تنهي خلاف الحزبين الكرديين

2022/02/15 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف النائب عن دولة القانون، ضرغام المالكي، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة تنهي خلاف الحزبين الكرديين.

وقال المالكي، في حديث لـ(بغداد اليوم ) إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني قدم ثلاثة مرشحين جدد ليتولى احدهم منصب رئيس الجمهورية"، متوقعا أن "تتفق الكتل على مرشح لرئاسة الجمهورية خلال اليومين المقبلين وأن تعقد جلسة الانتخاب الأسبوع الجاري أو المقبل".

وأضاف، أن "أسماء المرشحين للمنصب بعد فتح التقديم عليه لم تظهر الى الان وقد يصل الحزبان الكرديان إلى اتفاق على مرشح تسوية"، مؤكداً أن "الأمور تمضي باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية سواء بثلثي الأصوات أو بآلية أعلى الأصوات بين المتنافسين، ولا يمكن أن تبقى الأمور معطلة".

وأشار إلى أن "هناك أنباء عن مبادرة بشأن سحب الاتحاد الوطني مرشحه برهم صالح أو تغييره كون طرح اسم الأخير سبب خلاف بين الحزبين الكرديين وبالتالي لابد من التوصل إلى مرشح يُتفق عليهم خلال الفترة المقبلة".

وبشأن موعد انعقاد جلسة البرلمان قال المالكي، إن "النواب لم يبلغوا بموعدها حتى الآن وسط توقعات أن تعلن رئاسة البرلمان موعدها الأسبوع الجاري أو المقبل".

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