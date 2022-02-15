توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال زيارة إردوغان للإمارات

2022/02/15 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات وتركيا، الاثنين، توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية خلال أول زيارة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، للدولة الخليجية منذ نحو 10 سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين البلدين.

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