حريق كبير يلتهم فندقاً قيد الإنشاء في مدينة الرمادي (صور)

2022/02/15 | 01:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التهم حريق كبير بناية فندق الرمادي قيد الإنشاء وسط مركز محافظة الانبار.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ولم تتضح حتى لحظة كتابة الخبر مسببات الحريق، إذ لم يصدر تصريح رسمي.

وحصل مراسل "ناس"، على صور للبناية التي التهمها الحريق.

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