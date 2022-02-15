انتشار جديد للقوات الروسية والرئيس الأوكراني ينتقد نقل السفارات من كييف:أمننا في انضمامنا للأطلسي

2022/02/15 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬واشنطن‭ ‬–‭ ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ ‭ ‬فيما‭ ‬رأى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا،‭ ‬نقل‭ ‬سفاراتها‭ ‬من‭ ‬كييف‭ ‬إلى‭ ‬غرب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬فادح‮»‬‭..‬واعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬بلينكن‭ ‬نقل‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬من‭ ‬كييف‭ ‬الى‭ ‬لفيف وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ […]

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