مقتل متظاهرَين بالرصاص خلال الاحتجاجات في الخرطوم

2022/02/15 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬متظاهر‭ ‬ثان‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬أثناء‭ ‬احتجاجات‭ ‬مناهضة‭ ‬للانقلاب‭ ‬العسكري،‭ ‬‮«‬إثر‭ ‬إصابته‭ ‬برصاص‭ ‬حي‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬الأيسر‭ ‬اخترق‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬السلطة‭ ‬الانقلابية‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬لجنة‭ ‬أطباء‭ ‬السودان‭ ‬المركزية‭.‬ وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬‮«‬ارتقت‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬روح‭ ‬الشهيد‭ ‬منذر‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬محمد‭ (..) ‬أثناء‭ ‬مليونية‭ ‬14‭ ‬فبــراير‭ (‬شباط‭) […]

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