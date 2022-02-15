رئيس الوزراء الإسرائيلي في البحرين في عرض للقوة قبالة إيران

2022/02/15 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنامة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بدأ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نفتالي‭ ‬بينيت‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬هي‭ ‬الاولى‭ ‬لرئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬محطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬للتصدي‭ ‬للنفوذ‭ ‬الإقليمي‭ ‬لعدوها‭ ‬الأكبر،‭ ‬إيران‭.‬وأصبحت‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬أول‭ ‬دولتين‭ ‬خليجيتين‭ ‬تطبعان‭ ‬علاقاتهما‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوساطة‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2020،‭ ‬مما‭ ‬منح‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ […]

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