2022/02/15 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ – ‬نوزارد‭ ‬حسن‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬بزعامة‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني،‭ ‬الاثنين،‭ ‬ترشيح‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬ريبر‭ ‬أحمد‭ ‬بارزاني‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬إثر‭ ‬استبعاد‭ ‬المرشح‭ ‬السابق‭ ‬للحزب‭ ‬هوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬بقرار‭ ‬قضائي‭.‬ ‭ ‬والمرشح‭ ‬الجديد‭ ‬شخصية‭ ‬نضالية‭ ‬عريقة‭ ‬في‭ ‬حزبه،‭ ‬يجيد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬اللغات‭ ‬منها‭ ‬العربية‭ ‬،‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:الناجي من إبادة الأنفال مرشحا جديدا لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق:الناجي من إبادة الأنفال مرشحا جديدا لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).