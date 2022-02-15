كلفة قيام دستور جديد

2022/02/15 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام في‭ ‬كل‭ ‬انتخابات‭ ‬نيابية،‭ ‬وما‭ ‬تسفر‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬مخرجات،‭ ‬يدخل‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬معمعة‭ ‬من‭ ‬الجدال‭ ‬اللفظي‭ ‬والقلاقل‭ ‬السياسية‭ ‬والاضطراب‭ ‬الأمني‭ ‬وكل‭ ‬أنواع‭ ‬المخاضات‭ ‬التي‭ ‬توحي‭ ‬انَّ‭ ‬الضابط‭ ‬الحاكم‭ ‬لكل‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬غائب‭ ‬بثقله‭ ‬الحقيقي،‭ ‬وهذا‭ ‬الضابط‭ ‬هو‭ ‬الدستور‭ ‬الذي‭ ‬نحاه‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬جانباً،‭ ‬واتخذوا‭ ‬منه‭ ‬فزاعة‭ ‬عند‭ ‬الضرورات‭ ‬القصوى،‭ ‬فيما‭ ‬انشغلوا‭ […]

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