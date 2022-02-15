إردوغان ومحمد بن زايد يتفقان على تعزيز التقارب السياسي والاقتصادي

2022/02/15 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابوظبي‭-‬الزمان‭ ‬ عقد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬زيارة‭ ‬تستغرق‭ ‬يومين‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لأردوغان‭ ‬للبلد‭ ‬الخليجي‭ ‬الثري‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬تسع‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭.‬ الدفء‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬الاقليميتين‭ ‬اللتين‭ ‬وقفتا‭ ‬على‭ ‬النقيض‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ملفات‭ ‬المنطقة‭.‬ و‭ ‬يزور‭ ‬إردوغان‭ […]

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