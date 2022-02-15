2022/02/15 | 01:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفقة بقيمة 27 مليار دولار..

وزارة النفط ترد على تقرير لـ "رويترز" حول عقد توتال: نحتاج بعض الوقت فقط

​الترا عراق - فريق التحرير

نفت وزارة النفط، تعثر الاتفاق مع شركة "توتال" الفرنسية، على خلفية تقرير نشرته وكالة "رويترز" أفاد بأنّ الصفقة البالغ قيمتها 27 مليار دولار تواجه عراقيل من الطرف العراقي.

ووصفت الوزارة، التقرير بـ "غير الدقيق"، داعية المصادر الإخبارية إلى "التزام الحيادية والمهنية".

وأوضح بيان الوزارة، أنّ "الاتفاق يتضمن 4 عقود كبيرة تتضمن فقرات والتزامات جزئية ومتشعبة، تتطلب بعض الوقت لإنجازها، ولا يمكن تنفيذها أو حسمها بتوقيتات ضيقة، ومنها فقرة مشاركة النفط الوطنية بنسبة (40 %)، حسب قرار مجلس الوزراء الموقر، والذي يتطلب التوافق بين الجانبين حول أسلوب وطريقة المشاركة والتمويل، حيث يجري الآن التفاوض حول ذلك بمعزل عن التحضيرات لاستلام العقد، وهو ما بدأ فعلاً بفريق عمل متخصص يتكون من 9 اختصاصيين من كل جانب، يعقدون اجتماعات متواصلة لإنجاز المهام الموكلة إليهم".

وأضاف البيان، أنّ "فترة الانتقال البالغة 6 أشهر تبدأ مطلع نيسان/أبريل 2022، بإدارة حقل أرطاوي من قبل شركة نفط البصرة، والتمويل من شركة توتال، بعد أن تم إعداد الهيكلية الإدارية المطلوبة من قبل شركة نفط البصرة، أما توتال فقد أعدت موازنة طموحة لبدء أعمال التطوير وزيادة الإنتاج".

وأكّد البيان، "وجود تنسيق وتواصل بين الفرق المعنية المتخصصة من كل جانب، مع توقعاتها بتحقيق خطوات متقدمة في مشروع تطوير حقل أرطاوي والمشاريع الأخرى مع مطلع عام 2023".

نفت وزارة النفط، تعثر الاتفاق مع شركة "توتال" الفرنسية، على خلفية تقرير نشرته وكالة "رويترز" قال إنّ الصفقة البالغ قيمتها 27 مليار دولار تواجه عراقيل من الطرف العراقي.

ووصفت الوزارة، التقرير بـ "غير الدقيق"، داعية المصادر الإخبارية إلى "التزام الحيادية والمهنية".

وأوضح بيان الوزارة، أنّ "الاتفاق يتضمن 4 عقود كبيرة تتضمن فقرات والتزامات جزئية ومتشعبة، تتطلب بعض الوقت لإنجازها، ولا يمكن تنفيذها أو حسمها بتوقيتات ضيقة، ومنها فقرة مشاركة النفط الوطنية بنسبة (40 %)، حسب قرار مجلس الوزراء الموقر، والذي يتطلب التوافق بين الجانبين حول أسلوب وطريقة المشاركة والتمويل، حيث يجري الآن التفاوض حول ذلك بمعزل عن التحضيرات لاستلام العقد، وهو ما بدأ فعلاً بفريق عمل متخصص يتكون من 9 اختصاصيين من كل جانب، يعقدون اجتماعات متواصلة لإنجاز المهام الموكلة إليهم".

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وأضاف البيان، أنّ "فترة الانتقال البالغة 6 أشهر تبدأ مطلع نيسان/أبريل 2022، بإدارة حقل أرطاوي من قبل شركة نفط البصرة، والتمويل من شركة توتال، بعد أن تم إعداد الهيكلية الإدارية المطلوبة من قبل شركة نفط البصرة، أما توتال فقد أعدت موازنة طموحة لبدء أعمال التطوير وزيادة الإنتاج".

وأكّد البيان، "وجود تنسيق وتواصل بين الفرق المعنية المتخصصة من كل جانب، مع توقعاتها بتحقيق خطوات متقدمة في مشروع تطوير حقل أرطاوي والمشاريع الأخرى مع مطلع عام 2023".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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