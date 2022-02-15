شاهد بالفيديو.. الطاقة الكهربائية هي التي ستحرك الإقتصاد العراقي بشكل

2022/02/15 | 01:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gt2HqpEbtX0

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