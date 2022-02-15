طهران: مفاوضات النووي معقدة لكنها ليست في طريق مسدود

2022/02/15 | 02:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني بلغت مرحلة "معقدة" لكنها "ليست في طريق مسدود".

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