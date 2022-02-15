طالبان تهدد بـ”إعادة النظر” في سياستها تجاه واشنطن على خلفية تجميد أصول أفغانية

2022/02/15 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول,-(أ ف ب) – هدّدت طالبان الاثنين بـ”إعادة النظر” في السياسة التي تتّبعها تجاه الولايات المتحدة في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع اليد على سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 أيلول/سبتمبر 2001.والجمعة وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بسبعة […]

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