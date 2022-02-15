2022/02/15 | 02:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nFfKz_djpC4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحسم مع الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى "زيارته الى العراق ولقاءه بصدام حسين") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحسم مع الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى "زيارته الى العراق ولقاءه بصدام حسين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).