أصداء حرب أوكرانيا قد تعلو في الشرق الأوسط 

2022/02/15 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "النزاع مع روسيا، بالأخص إن أصبحت حباله طويلة، سيختبر قدرة أوكرانيا على تزويد محاصيلها للشرق الأوسط، وفي المقابل، فإن أي حجب للصادرات الأوكرانية من السوق سيخلق نقصا غذائيا حقيقيا"

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