2022/02/15 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسئلة كثيرة يطرحها اللبنانيون منذ إعلان نجل الرئيس الراحل، رفيق الحريري، رجل الأعمال، بهاء الحريري، دخوله المعترك السياسي، أجاب عنها في لقاء حصري لبرنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("وعد الحر دين".. بهاء الحريري يكشف موقفه من "حزب الله" وعلاقته بتركيا والخليج) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("وعد الحر دين".. بهاء الحريري يكشف موقفه من "حزب الله" وعلاقته بتركيا والخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).