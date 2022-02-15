غوتيريش: حان الوقت لوقف التصعيد في أوكرانيا

2022/02/15 | 03:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف التصعيد في أوكرانيا وبذل الجهود من أجل السلام.وقال غوتيريش في بيان له ، إن "الوقت حان للانفراج ووقف التصعيد"، مضيفا أنه "لا محل للخطاب الاستفزازي، والتصريحات يجب أن تخفض التوتر بدلا من تأجيجه".ورحب غوتيريش بالاتصالات الدبلوماسية الأخيرة، مضيفا أنه "يجب فعل المزيد، وأتوقع من الجميع جهودا حثيثة أكثر".ودعا جميع الأطراف المعنية إلى "عدم التخلي عن دعوات السلام".وفي وقت سابق أجرى الأمين العام للأمم المتحدة اتصالين منفصلين مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا، حيث أعرب عن قلقه إزاء الوضع حول أوكرانيا.

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