مخاطر العائدين من مخيم الهول

2022/02/15 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المسؤول عن إعادة تأهيل العائلات القادمة من مخيم الهول؟

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