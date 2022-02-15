2022/02/15 | 04:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OCEUvDJIK2o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - كيف سلب النزوح طفولة صابرين؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أربيل - كيف سلب النزوح طفولة صابرين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).