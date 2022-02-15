2022/02/15 | 05:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aifZwxoKtHA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - تعرف على مركز الجدعة لتأهيل العائلات العائدة من مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - تعرف على مركز الجدعة لتأهيل العائلات العائدة من مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).