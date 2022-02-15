نساء وأطفال معنفون في العراق.. ضحايا بانتظار قانون إنقاذ

2022/02/15 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكاد لا يمر شهر دون أن تستحوذ على منصات الـ"سوشيال ميديا" في العراق صور أو مقاطع فيديو لحوادث تعنيف، غالبا ما يكون ضحاياها من النساء والأطفال.

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