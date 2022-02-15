بعد حادث انهيار في موريتانيا.. حقيقة صور سببت الهلع

2022/02/15 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من الإعلان عن فقدان ثمانية منقبين عن المعادن إثر انهيار آبار في شمال موريتانيا، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لأهالي المفقودين وهم متجمّعون في مكان الحادث ينتظرون أخباراً عن العالقين تحت الأرض.لكن الصورة قديمة، والتقطت السنة الماضية خلال حادث مماثل في موريتانيا.

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