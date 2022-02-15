شائعة عن مقاعد المدارس تدفع

2022/02/15 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا يدعي ناشروها أنها لمقاعد متطورة باتت تستخدم في مدراس اليابان، بدلأ عن المقاعد العادية التي "تسبب مشاكل في الظهر".

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