لماذا أنفقت الصين المليارات على دورة الألعاب الأولمبية؟

2022/02/15 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تكلف الصين مليارات الدولارات، وهو حجم من الإنفاق جعل الحدث أقل جذبا للعديد من المدن في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.وقد خلص المزيد والمزيد من الدول إلى أن الألعاب لا تستحق أن تستضاف بسبب الفاتورة الضخمة، وفوائد السياح الأقل من المؤمل.

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