إلى الحب في عيده: بضع كلمات - احمد المغربي

2022/02/15 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_المغربي سيحتفل بك اليوم الملايين من مختلف أقوام جنسنا البشري الواحد و سيتبادل العشاق الهدايا و الكلمات الدافئة بمناسبة عيدك الذي لم يعد الاحتفال به حكرا على قوم دون غيره في قرننا لكنني أتساءل بكل جدية عن حقيقة وجودك فمنذ اختراع الكتابة ليومنا هذا حكى عنك البشر قصصا لم تتجاوزها سوى المآسي و الحروب وقد قالوا عنك أشياء جميلة وقالوا أنك موجود بين البشر بل و ادعوْا حتى أنك تولد معهم و فيهم لكنني لا أراك بين ال ......





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