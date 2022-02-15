سريانيات - قرأت لك -10 - مريم نجمه

2022/02/15 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه سريانيات : قرأت لك ؟ يسعدني متابعة زاوية " سريانيات " لأهميته ------------------------ الثاني : المستشرق الأب لامانس اليسوعي في مقالة له نشرت على صفحات مجلة المشرق البيروتية سنة / 1903 / ص 705 / 707 يقول : " " ومن عجيب الأمور أن انتشار لغة الآراميين بلغ على عهد السلوقيين مبلغاً عظيماً .



فأصبحت اللغة السائدة في كل آسيا السامية .



أعني في سوريا وما بين النهرين وبلاد الكلدان والعراق ......





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