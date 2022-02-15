تخليد ذكرى انتفاضة 20 فبراير أم ذكرى حركة 20 فبراير...؟ - حسن أحراث

2022/02/15 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث إنها الذكرى الحادية عشرة (20 فبراير 2011).



نعم، لكن أي ذكرى؟إننا كما نُحيي ونُخلد كافة المحطات النضالية لشعبنا، ومنها بالخصوص الانتفاضات الشعبية، نحيي ونخلد انتفاضة (أُلح، انتفاضة) 20 فبراير 2011 البطولية في ذكراها الحادية عشرة ونُمجد شهداءها ونشد على أيدي أبطالها ممن ذاقوا الاعتقال والتشريد والتضييق.



والحديث عن الانتفاضة المشهودة كما باقي الانتفاضات الشعبية يهم ما قبلها وما بعدها.



إننا معنيون ......





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