الكرملين لـ CNN: بوتين مستعد للتفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية

2022/02/15 | 08:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، لمراسل شبكة CNN فريدريك بليتجن بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مستعد للتفاوض" بشأن الأزمة الأوكرانية.

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