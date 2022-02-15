شاهد.. لحظة سقوط مئات الطيور فجأة من السماء في المكسيك

2022/02/15 | 08:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة غريبة أثارت دهشة الخبراء، تم العثور على ما يقرب من 100 طائر مهاجر من نوع شحرور أصفر الرأس، بعد سقوطها فجأة من السماء بينما كانت في منتصف طريق رحلتها في منطقة شيواوا بالمكسيك.ولم تؤكد السلطات المحلية سبب النفوق المفاجئ للطيور، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

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