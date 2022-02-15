هل ظهر كورونا في روسيا قبل 130 عاما؟

2022/02/15 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مايو 1889، بدأ الناس الذين يعيشون في بخارى، المدينة التي كانت آنذاك جزءا من الإمبراطورية الروسية، بالمرض والموت نتيجة فيروس تنفسي أصبح يعرف بالإنفلونزا الروسية.

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