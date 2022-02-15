مانشستر سيتي يواجه سبورتنج لشبونة الليلة فى دورى أبطال أوروبا

2022/02/15 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحل نادى مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على سبورتنج لشبونة البرتغالي فى الحادية عشرة مساءً، اليوم الثلاثاء، على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.ويسعي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا للعودة بنتيجة جيدة أمام سبورتنج لشبونة فى البرتغال قبل مواجهة الإياب في إنجلترا من أجل التأهل لدور الثمانية […]

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