انتقادات للحكومة وتأكيدات على عدم تمرير الموازنة من دون تعديل سعر صرف الدولار

2022/02/15 | 08:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقدت اطراف سياسية الأداء الحكومي المالي وعدم اجراء إصلاحات تخدم الشعب، مؤكدين ان الموازنة المقبلة لن يتم التصويت عليها من دون تغيير سعر صرف الدولار.وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني لـ /المعلومة/، ان “الارتفاع الحاصل في أسعار النفط جاء لخدمة وفائدة الحكومة، ولم يحصل الشعب منه على شيء يذكر خصوصا ان عامة […]

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