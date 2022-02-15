الفتلاوي يحذر من سعي شمالي جنوبي لتوحيد البيتين السني والكردي وتقسيم “الشيعة”

2022/02/15 | 08:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، من تحركات امارتية تركية (شمالية جنوبية) لتوحيد البيتين السني والكردي وتقسيم المكون الشيعي بهدف تحقيق اهدافهما من التدخل بالعملية السياسية.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “جميع الاطراف السياسية على علم بأن الحكومة ستكون ضعيفة في حال عدم اشتراك الاطار التنسيقي في تشكيلها وذهابه نحو المعارضة”.واضاف […]

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