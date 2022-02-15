البياتي: حل ازمة رئاسة الجمهورية شأن كردي لن يسهم بحلحلة الانسداد السياسي

2022/02/15 | 09:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان استبعاد زيباري وتقديم مرشحين اخرين اكثر مقبولية منه لن يكون دافعا للخروج من الانسداد السياسي وخصوصا داخل البيت الشيعي، لافتا الى ان ملف رئاسة الجمهورية يعد شأناً كردي بحت رغم ان الثقل الاكبر بالتصويت على المرشح سيكون من قبل الاطراف الاخرى.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان […]

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