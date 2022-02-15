أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروسيا فورا

2022/02/15 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت السفارة الأمريكية في بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، بيانًا حثت فيه المواطنين الأمريكيين على مغادرة بيلاروسيا على الفور.وقالت السفارة، “لا تسافروا إلى بيلاروسيا بسبب التطبيق التعسفي للقوانين، وخطر الاحتجاز.فضلا عن القلق المتعلق بالتعزيز العسكري الروسي على طول حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا وكورونا وتداعياتها، وقيود الدخول ذات الصلة”.وأضافت لا تسافروا إلى بيلاروسيا […]

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