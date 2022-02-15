"جائحة قادمة".. الأدوية تلوث الأنهار وتشكل "تهديدا عالميا"

2022/02/15 | 09:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن الأدوية لوثت الأنهار في جميع أنحاء العالم، وباتت تشكل "تهديدا عالميا على البيئة وصحة الإنسان".

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