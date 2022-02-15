نشوب حريق في فندق الانبار الدولي قيد الانشاء

2022/02/15 | 09:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر امني، الثلاثاء، بقيام مجهولين باضرام النار في اكبر فنادق محافظة الانبار بشكل متعمد، مبينا ان الحريق لم يسفر عن اصابات وتمت السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “حريقا نشب في فندق قيد الانشاء بمحافظة الانبار وان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحادث بشكل سريع”.واضاف […]

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