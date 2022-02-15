جونز هوبكنز: إصابات كورونا عبر العالم تجاوزت 411 مليونا

2022/02/15 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 411.7 مليون إصابة، فيما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 10.2 مليار جرعة.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 411 مليونا و679 ألف حالة.وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة […]

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